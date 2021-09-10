Медиагруппа «Патриот» и «Актуальные новости» объявили о начале сотрудничества. Издание освещает события, происходящие не только в России, но и в мире. На сайте регулярно публикуются комментарии экспертов по вопросам из разных сфер общества.

— Издание «Актуальные новости» всегда достоверно освещает всё происходящие вокруг, охватывая большую часть информационного поля России. Рад объявить, что теперь издание является партнёром «Патриота». Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество ради поддержания благоприятного информационного фона страны — заявил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

В рамках сотрудничества издания будут осуществлять обмен эксклюзивным контентом, а также оказывать информационную поддержку значимым российским мероприятиям.

— Мы следим за новостной картиной дня разных направлений и оперативно передаем информацию своим читателям. Мы освещаем события в России и мире с разных сторон, не навязывая никакую точку зрения посетителям сайта, — рассказал главный редактор издания «Актуальные новости» Куршаков Дмитрий.