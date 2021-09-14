Медиагруппа «Патриот» и «Дни24» объявили о начале сотрудничества. Издание регулярно публикует интервью и эксклюзивные материалы, касающиеся всех сфер жизни России и мира. На сайте вы найдете множество статей на тему спорта, политики, экономики, науки и шоу-бизнеса.

- Рад поприветствовать новых партнёров, издание «Дни24». Наши друзья оперативно и качественно освещают все самые важные события, происходящие в России и за ее пределами, демонстрируя высокий уровень журналистики, — сообщил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

В рамках сотрудничества издания будут осуществлять обмен эксклюзивным контентом, а также оказывать информационную поддержку значимым российским мероприятиям.

— Наше издание много лет работает оперативно, освещая события в России и мире. Наши журналисты отслеживают не только актуальные события, но и общаются с экспертами и берут интервью у известных личностей, — рассказал главный редактор независимого интернет-издания «Дни24» Куршаков Дмитрий.