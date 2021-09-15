Фильм «Шугалей-3. Возвращение», теперь доступен на арабском языке, сообщают «Народные новости». Зарубежные зрители уже оценили предыдущие части трилогии, они переведены на пять языков. Переводчик фильма поделился впечатлениями о работе над проектом.

— Приняв участие в этом проекте, я лично прикоснулся к тому, чтобы мировая общественность узнала эту историю в деталях. И это многое для меня значит, для меня большая честь стать частью благого дела, — цитирует переводчика третьей части фильма о Шугалее издание NewInform.

Эксперт отметил, что при переводе важно избегать двусмысленности, в арабском языке много диалектов. Неоднозначные моменты в фильме могут быть неправильно восприняты, но переводчику фильма «Шугалей-3. Возвращение» удалось сохранить посыл картины.