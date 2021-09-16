Роспотребнадзор запретил кормить детей в школе колбасой, макаронами по-флотски и блинчиками с мясом и творогом. Такое решение было принято из-за недавних отравлений школьников. Бизнесмен Евгений Пригожин поддержал эту инициативу, передает ФАН.

В пресс-службе компании «Конкорд» сообщили, что на деятельность компании запрет никак не повлияет. Сейчас у компании нет бизнес-интересов в сфере, как это неоднократно заявлялось.

- Что касается решений Роспотребнадзора, то это ведомство знает проблемы на высочайшем уровне. Оно стало фундаментом в борьбе с коронавирусом не только в России, но и в мире. И Анна Юрьевна Попова является лучшим в мире специалистом, — говорится в сообщении.