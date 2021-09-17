17 сентября медиагруппа «Патриот» и издание «OAne.ws» объявили о начале сотрудничества. На сайте OAne. ws освещаются актуальные новости России и мира, публикуются анонсы интересных мероприятий и аналитические статьи.

— Наша медиагруппа продолжает развивать активное сотрудничество с российскими региональными изданиями. Нас и наших партнёров всегда объединяет открытость и стремление к предоставлению качественной и достоверной информации для наших читателей, к освещению самых важных событий нашей необъятной родины. Благодаря таким партнёрам, как ИА «OAne.ws», мы становимся ближе к нашим целям, а читатели продолжают оставаться в курсе актуальной новостной повестки, — заявил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

В рамках сотрудничества издания будут осуществлять обмен эксклюзивным контентом.

— Наши журналисты рассказывают о событиях в разных сферах жизни в РФ и мире, передавая только свежее, актуальное, интересное, — говорит главный редактор интернет-издания «OAne.ws» Дмитрий Куршаков.