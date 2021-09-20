Осенью особенно сложно поддерживать идеальную форму. Холодает и нам зачастую хочется остаться дома, укутаться пледом и пить чай с печеньем, а не спешить на тренировку в спортзале. Если лишние килограммы уже появились, впадать в отчаяние и гнаться за быстрым результатом точно не стоит. Психолог и коуч Элена Гамаюн в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках при похудении. Спойлер: важно правильно себя замотивировать!

— Элена, расскажите, пожалуйста, в чем, на ваш взгляд, заключается причина неудачных попыток похудеть?

— Понимаете какое дело, у каждого человека, если говорить, допустим, о моменте похудения, есть определенные выгоды, но найти их самостоятельно нам не всегда под силу. «Почему все усилия пропадают даром?» — спросите вы. Ответ прост: человек реально не может сбросить лишнее, потому что у него имеется подсознательная выгода от переедания (а возможно, и не одна), докопаться до которой может только профессиональный психолог, который обязательно должен работать в команде с врачом.

По словам Элены, довольно часто встречаются случаи «заедания» проблем, и если этот способ борьбы со стрессом исключить, может стать еще хуже. Сначала нужно разобраться, откуда взялась привычка подавлять негативные эмоции таким образом.

— Приведите, пожалуйста, примеры неправильной мотивации для похудения. Какие фразы или действия практически наверняка дадут результат, обратный желаемому?

— Самый малоэффективный, травмирующий и даже вредный способ заставить человека начать худеть — это вызвать отвращение к собственному телу.

Не приведут к желаемому результату и эти фразы:

Я хочу худеть ради кого-то.

Я хочу стать стройной, чтобы выйти замуж.

Я мечтаю, чтобы на меня смотрели мужчины.

Главная цель моего похудения — обратить на себя внимание и понравиться Васе / Пете / Диме.

Я ужасно непривлекательная, толстая и т. д.

— Элена, если есть негативный подход, значит, наверняка должен быть и позитивный. Так ведь? Обнадежьте нас, пожалуйста.

— Конечно. Позитивный подход — это когда мы стремимся стать стройными из любви к себе, из желания быть всегда энергичной, молодой и подвижной. Правильная мотивация — это всегда любовь к себе, к своему телу, к своему здоровью. Именно для того, чтобы понять это и настроиться на нужный лад, я и рекомендую всем работать над собой вместе с квалифицированным психологом.

— Существуют ли специальные методики и эффективные аутотренинги, которые помогут добиться желаемого?

— Безусловно, в психологии применяются всевозможные аутотренинги и настрои, связанные со стройностью, которые всегда несут положительный эффект. Такие как, например:

Я молодая, здоровая, бодрая.

Я ощущаю легкость во всем теле.

Мое тело стройное и подтянутое.

У меня прекрасное настроение.

Я полна энергии и готова покорять новые вершины.

Я с радостью питаюсь правильно, поскольку здоровая еда улучшает мое здоровье и т. д.

Но если эти приемы не помогают, то в любом случае нужно обратиться к специалисту, который разберется, в чем ваша истинная мотивация и откуда берется тот стресс, который человек заедает, не давая себе ни малейшей возможности сесть на диету.

Эксперт также порекомендовала обратиться к врачу, чтобы найти первопричину лишнего веса. Возможно, он связан с нарушением работы эндокринной системы.