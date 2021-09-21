20 сентября в Сочи начались съемки полнометражного фильма про Чебурашку, любимый с детства герой станет настоящим зверьком. Увидеть картину на большом экране зрители смогут в январе 2023 года, сообщает «Экономика сегодня».

Оживлять персонажа будут с помощью современных видеотехнологий. Работать над проектом будут студии Yellow, Black and White, START и «Союзмультфильм», съемки ведутся при поддержке телеканалов «Россия» и СТС.

Создатели фильма рассказали, что съемки пройдут на территории сочинского «Дендрария», на городской набережной, а также в санатории «Орджоникидзе». После съемочная группа переместится в Пятигорск и Кисловодск.