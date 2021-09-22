Казалось бы, уже все жители планеты знают о телефонных мошенниках и уловках в Интернете, однако злоумышленники каждый год придумывают новые краж личных данных и денег. Профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в беседе с корреспондентом «Народных Новостей» рассказал, как защитить личные данные в Сети.

Нужно быть осторожными даже при вводе данных в личном кабинете, даже если вы заходите в аккаунт с официального сайта.

— На официальных сайтах у меня стоит дополнительная система оповещения о входе. Мне приходят уведомления о новых попытках входа. Так я чувствую себя безопаснее, — рассказал эксперт. — В системах электронной почты никогда не проставляю галочку сохранить данные. Я всегда ввожу их снова. Когда выхожу из браузера, я стираю всегда историю за все время.

Стоит насторожиться в случае, если вам предлагают оплатить покупку другим способом — на личную карту или интернет-кошелек. Чаще всего мошенники обещают за это скидку. В любых случаях мошенничества эксперт советует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

— Если уже попались на схему мошенников, нужно обращаться в правоохранительные органы. Преступники всегда доводят свое дело до конца и берут людей на крючок. Поэтому всегда лучше обратиться за помощью к специалистам, — резюмировал он.