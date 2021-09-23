Медиагруппа «Патриот» и издание «Первоисточник» объявили о начале сотрудничества. Ежедневно на сайте «Первоисточник» появляются актуальные новости Кирова и области, Сыктывкара и Республики Коми, а также всей России.

— Мы рады сообщить о начале сотрудничества с изданием «Первоисточник». Наши друзья давно зарекомендовали себя как настоящие профессионалы не только на региональном, но и федеральном уровне. Вместе мы будем добиваться высокого уровня журналистики и развития информационного поля России, — рассказал глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Ежемесячная аудитория «Первоисточника» — около 1,3 миллиона человек.

— Мы рассматриваем начало сотрудничества с медиагруппой «Патриот» как возможность дальнейшего профессионального роста и увеличения узнаваемости нашего бренда. Приятно, что мы говорим с «Патриотом» на одном языке — языке медиа. Надеемся на долгое и плодотворное взаимодействие, — прокомментировал начало сотрудничества главный редактор «Первоисточника» Антон Погудин.