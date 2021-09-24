В 2024—2025 годах в России может появиться новый завод по производству электромобилей, разработкой займется производитель грузовых автомобилей КамАЗ, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Замглавы Минпромторга Р Ф Александр Морозов рассказал, что на новом заводе планируют собирать компактный трехдверный кроссовер «Кама-1». Сейчас проект находится на рассмотрении акционеров.

Этим летом КамАЗ впервые представил свой электромобиль. В него поместятся четыре пассажира и в городских условиях машина сможет проехать около 250 километров без подзарядки. Разогнаться электромобиль может до 150 километров в час. Возможно, через три года объем выпуска электромобилей в России достигнет не менее 25 тысяч.

Во второй половине текущего десятилетия также планируется запустить отечественное производство ячеек для тяговых аккумуляторных батарей, а предполагаемое число эксплуатируемых электрозаправок должно достичь 72 тысяч, тогда как число водородных заправок в стране должно приблизиться к тысяче единиц.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр оценил необходимые для запуска проекта вложения. Эксперт считает, что пока Россия не готова к созданию достаточного количества заправочных станций.

— В свое время Япония оценивала стоимость электрификации своих городов для беспроблемного использования электрического транспорта в 380 млрд долларов, что никак не соотносится с суммами, указанными в отечественных проектах, особенно учитывая размеры нашей страны, — замечает Хайцеэр.

Специалист делает вывод, что в ближайшем будущем личный электрический автомобиль станет прерогативой богатых людей, владеющих частным домом, где его будет возможность заряжать. Однако с точки зрения коммерческого или общественного транспорта электромобили вполне имеют место быть, но для их развития необходимы государственные дотации.