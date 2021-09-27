В этом году российские медики провели 1,5 тысячи операций по трансплантации органов. Для сравнения, за весь 2020 год было проведено 1,9 тысяч таких операций. Об этом рассказал министр здравоохранения Р Ф Михаил Мурашко, сообщает ФАН.

— По данным на сентябрь, с начала 2021 года в РФ выполнено уже 1582 трансплантации органов, из них 192 детям, что выше, чем за аналогичный период рекордного 2019 года, — подчеркнул глава ведомства.

Во время V Российского национального конгресса «Трансплантация и донорство органов» также стало известно, что во многих регионах России начали осуществлять трансплантационные программы. Открыты две новые программы трансплантации почек, а также программа трансплантации сердца.