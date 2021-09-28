Калифорнийские исследователи считают, что мощные солнечные вспышки могут привести к отключению интернета на Земле. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман прокомментировал это заявление в беседе с ФАН.

— Насколько мне известно, большая часть интернет-обмена сейчас идет не по спутниковой связи, а по наземной. Для того, чтобы вывести ее из строя требуются вспышки такой мощности, какой в действительности не бывает. По крайней мере, не бывало за все время наблюдений солнечной активности. Думаю, что эти страхи несколько преувеличены, — сообщил журналист.

Эксперт рассказал, что сейчас средства интернет-обмена начинают устанавливают и на орбите Земли. Он отметил, что в перспективе солнечные вспышки действительно могут нарушить работу Сети.

— Совсем недавно наша ракета из серии «Союз» вывела на орбиту более 30 спутников английской компании, занимающейся как раз организацией космического интернета. Так что с годами эта угроза может стать реальной. Насколько я понимаю, разработчики этих систем учитывают возможность даже таких сверхмощных вспышек. Впрочем, оборудование, вынесенное в космос, действительно защитить от космического излучения труднее, чем наземное. Я не исключаю, что такая проблема может стать актуальной, но именно в будущем, а не сейчас, — пояснил специалист.