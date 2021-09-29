"
Сергей Лазарев шокировал результатами похудения
Сергей Лазарев шокировал результатами похудения

Здоровье Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от молочных продуктов

REP.ru
82

Мы привыкли думать, что отказаться от молочных продуктов рекомендуется только людям с непереносимостью лактозы. Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Народными Новостями» рассказала, кому еще стоит свести к минимуму потребление молочных продуктов.

— Но также кисломолочные продукты противопоказаны людям, имеющим проблемы с почками и мочевой системой. Нужно быть очень внимательным, потому что почки — это орган, который может очень долго не показывать какие-либо отклонения. Поэтому я рекомендую проходить обследование почек хотя бы раз в год, чтобы точно знать о возможных нежелательных моментах, — объяснила врач.

Также диетолог порекомендовала отказаться от молочных продуктов людям, имеющим проблемы с пищеварением, с печенью и желчным пузырем. Полезной альтернативой молочным продуктом станет молоко из круп и орехов. Однако эксперт советует отдать предпочтение крупам.

— Но я все же рекомендую отдавать предпочтение растительному молоку, сделанного из круп. Потому что орехи — очень тяжелая белковая пища, которая переваривается достаточно долго. При чрезмерном потреблении ЖКТ перегружается, — пояснила Дюваль.