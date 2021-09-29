Мы привыкли думать, что отказаться от молочных продуктов рекомендуется только людям с непереносимостью лактозы. Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Народными Новостями» рассказала, кому еще стоит свести к минимуму потребление молочных продуктов.

— Но также кисломолочные продукты противопоказаны людям, имеющим проблемы с почками и мочевой системой. Нужно быть очень внимательным, потому что почки — это орган, который может очень долго не показывать какие-либо отклонения. Поэтому я рекомендую проходить обследование почек хотя бы раз в год, чтобы точно знать о возможных нежелательных моментах, — объяснила врач.

Также диетолог порекомендовала отказаться от молочных продуктов людям, имеющим проблемы с пищеварением, с печенью и желчным пузырем. Полезной альтернативой молочным продуктом станет молоко из круп и орехов. Однако эксперт советует отдать предпочтение крупам.

— Но я все же рекомендую отдавать предпочтение растительному молоку, сделанного из круп. Потому что орехи — очень тяжелая белковая пища, которая переваривается достаточно долго. При чрезмерном потреблении ЖКТ перегружается, — пояснила Дюваль.