Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом ЧС-ИНФО. Издание специализируется на актуальных новостях Сибири и всей страны. ЧС-ИНФО — это общественно-политический портал с активной гражданской позицией.

- Издания, входящие в медиагруппу «Патриот», будут с удовольствием обмениваться эксклюзивными комментариями ведущих экспертов с порталом «ЧС-ИНФО». Наш новый партнёр пишет о самом главном в нашей стране. Вместе мы сможем заботиться о правдивости информационного поля и неустанно поддерживать инициативы общества, — заявил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

В рамках сотрудничества издания будут осуществлять обмен эксклюзивным контентом, а также оказывать информационную поддержку значимым российским мероприятиям.

— Наше издание — довольно молодое. И для нас очень важно расширять круг контактов, объединяя усилия с другими патриотически-направленными изданиями и информационными агентствами. Мы стараемся сделать так, чтобы о нас узнали не только в Новосибирске и других регионах Сибири, но и во всей стране, — рассказала Марина Вдовик, главный редактор сайта ЧС-ИНФО.