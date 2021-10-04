Запуск корабля «Союз МС-19» покажут 5 октября в прямом эфире. Участниками полета станут актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и съемочная группа нового фильма «Вызов». Сцены для фильма будут снимать во время полета на МКС, сообщает «Экономика сегодня».

Заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов рассказал, что перед полетом съемочной группе могут предложить выпить немного шампанского. Правда, напиток наливают лишь для вида, чтобы во время торжественной речи экипаж не стоял с пустыми руками. Будет ли соблюдена традиция в этот раз, Котов не знает.