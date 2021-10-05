Сегодня в 11:55 по московскому времени с Байконура стартовал космический корабль «Союз МС-19». В составе экспедиции актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они отправились на МКС ради съемок нового фильма «Вызов». Следующие 12 дней съемочная группа проведет в космосе под руководством известного космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, сообщает ФАН.

До Международной космической станции корабль будет добираться три часа и 17 минут. Съемки фильма «Вызов» начнутся на орбите уже после отделения корабля от ракеты-носителя «Союз-2.1а». Фильм рассказывает о враче, которая вынуждена полететь на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.

В экспедицию Юлию Пересильд провожали ее дочери. Девочки пообещали хорошо себя вести и вовремя выгуливать питомца.