Ученые нашли взаимосвязь между группой крови и риском развития сахарного диабета. Пока что врачи не используют сведения на практике, поскольку в исследованиях много противоречий. Однако игнорировать их не стоит. Таким мнением поделилась врач Суна Исакова, сообщает издание «Экономика сегодня».

- В некоторых из них обнаружено, что примерно 46% больных сахарным диабетом имеют третью группу крови, в то время как на другие группы крови приходится от 26 и менее процентов, — отметила Исакова.

Специалист считает, что несмотря на нехватку подтверждающих фактов, исследование стоит продолжить. Для уточнения данных следует провести анализ ДНК и антигенов.