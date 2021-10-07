4 октября в Москве на станции метро «Измайловская» трое мужчин избили пассажира, заступившегося за незнакомую девушку. Сейчас пострадавший Роман Ковалев находится в больнице, недавно он опубликовал пост, в котором рассказал о своем состоянии, сообщают «Народные Новости».

По словам очевидцев, трое агрессивных мужчин зашли в вагон и начали вынуждать пассажиров вставать со своих мест. Одна из девушек не стала молчать, после чего в ее адрес «посыпались» оскорбления. Роман заступился за незнакомку, после чего злоумышленники набросились на него. Преступников поймали во время попытки бегства, а Романа доставили в больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ковалев поблагодарил пользователей Сети за поддержку и рассказал, что к работе пока вернуться не сможет, поскольку впереди длительная реабилитация. В комментариях пользователи пожелали Роману скорейшего выздоровления.

«Роман, красавчик! Очень стыдно за тех, кто не помог. Здоровья и побед»;

«Скорейшего Вам выздоровления! Спасибо за неравнодушие!»;

«Будь здоров, Роман! Спасибо за твой поступок, ты настоящий мужчина!»;

«Роман, ты достойный человек! Смелый и духовитый! Поправляйся поскорее! Здоровья тебе!» — написали пользователи Сети.