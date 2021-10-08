По данным Росстата, годовая инфляция в России в сентябре ускорилась до 7,4% против 6,68% в августе. Экономист Александр Данилов рассказал, что к концу года в России ожидается повышение цен на продукты, непродовольственные товары и услуги. По прогнозам Минэкономразвития Р Ф, непродовольственный товары подорожают сразу на 7,2%сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Особый рост цен в декабре ожидается на курицу, мясо и молочную продукцию, а к Новому году традиционно подорожает рыба и красная икра. Среди непродовольственных товаров ожидается повышение цен на строительные материалы, мебель и автомобили.

— Если мы говорим о продуктах питания, то за последний месяц существенно подорожали овощи, фрукты и ягоды. В случае с овощами — это нетипично для сентября, потому что в начале осени реализуются еще грунтовые овощи, — отмечает экономист.

Помидоры в России в сентябре 2021 года подорожали на 24,9% по сравнению с показателем за август, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%.

По словам Александра Данилова, рост цен на строительные материалы и мебель прежде всего связан с высоким спросом у покупателей.

— В России в этом году наблюдался ипотечный бум, это было связано с программой льготных ипотек. Естественно, приобретенное жилье нуждается в ремонте, отсюда и повышенный спрос на строительные материалы, мебель и сантехнику. Соответственно, спрос породил не только предложение, но и взлет цен в магазинах, — отмечает экономист.

Также заметно подорожать могут ткани и, соответственно, одежда, а также бензин.