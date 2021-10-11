В рационе многих россиян каши на завтрак занимают лидирующие позиции. Это полезно для пищеварения, вкусно и питательно. Диетолог Дарья Русакова рассказала в беседе с «Народными Новостями» о пяти самых полезных кашах.

Специалист отметила, что несмотря на всю пользу круп, увлекаться ими не стоит. Есть риск набрать вес, поскольку калорийность любимой каши увеличивает добавленное сливочное масло и молоко. Также не стоит есть на завтрак один и тот же вид крупы.

— Желательно, чтобы крупы были более разнообразными, потому что если вы употребляете только один вид каши, то организм получит и пользу, и вред. Так, например, если есть ежедневно овсянку, то из-за ее абсорбирующих свойств вместе с плохими веществами будут выводиться и хорошие. Желательно использовать в каждодневном рационе разнообразный вид круп, — рассказала диетолог.

Дарья поделилась списком самых полезных для организма каш.

— Одна из самых богатых по белку каш — это перловая. Недаром она входит в армейский рацион. Также полезна гречневая каша, овсяная, льняная, а также каша из амаранта для тех, кто не переносит глютен, — сообщила диетолог.

Важно учитывать сочетания продуктов при выборе блюда. Например, с колбасами и сосисками кашу сочетать не стоит.

- Она хороша как самостоятельное блюдо, но еще отлично сочетается с мясными, овощными и молочными продуктами. Например, гречка идеально сочетается с молоком. Но не все переносят молоко, поэтому можно варить на воде или на растительном молоке. Также можно добавить орехи, изюм и различные «суперфуды», как семена чиа, ягоды годжи и так далее. А вот кашу с колбасными изделиями и сосисками я бы не рекомендовала, потому что это тяжелый для переваривания продукт, — подытожила Русакова.