Актриса Екатерина Кузнецова опубликовала в своем Instagram видео в маске с эффектом «объятий Тимати». Девушка сыграла роль пассии известного репера, чем повеселила пользователей Сети. Темой для шуточного ролика стало участие Тимати в шоу «Холостяк», где ему так и не удалось найти свою половинку. Об этом сообщают «Народные новости».

«Ты все-таки нашел меня и приехал обнять. А где ты был все это время?» — сказала актриса в видео, вжившись в роль возлюбленной.

Подписчики Кузнецовой оценили ее юмор и написали множество комментариев под постом: «Я сейчас лопну от смеха», — написали поклонники Кузнецовой.