Тверской районный суд рассмотрел заявление Анастасии Волочковой, исковые требования балерины не были удовлетворены. Как сообщает ФАН, артистка требовала признать незаконным предоставление ей отпуска без сохранения заработной платы.

Балерина заявила, что руководство Большого театра отправило ее в отпуск с 2010 года по 15 июня 2021 года незаконно и потребовала моральную компенсацию.

«13 октября 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено решение об оставлении без удовлетворения исковых требований Анастасии Волочковой к ФГБУК „Государственный академический Большой театр России“ о признании предоставленного отпуска без сохранения заработной платы в период с 2010 года по 15 июня 2021 года незаконным», — сказано в заявлении.