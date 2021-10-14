Чрезмерная тяга к соленой пище может говорить об обезвоживании организма, заявил врач Евгений Комаровский. Такой эффект могут оказывать тяжелые физические нагрузки и жара. В некоторых случаях желание съесть соленого может говорить о болезни, сообщает «Экономика Сегодня».

- Это очень необычный, нестандартный симптом. Некоторые достаточно серьезные болезни, связанные, например, с нарушением функции надпочечников, могут проявляться желанием съесть соленое, — сообщил специалист в эфире своей программы.

А вот желание поесть сладостей ни о каких скрытых болезнях, по словам Евгения, не говорит. Врач считает, что таким образом люди пытаются найти оправдание своим вредным привычкам.