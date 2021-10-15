Согласно устоявшимся стереотипам, наведение порядка в доме и приготовление ужина — женская забота. Так считают не только мужчины, но и сами женщины. Еду давно можно заказать на дом, но во многих семьях принято думать, что если женщина не любит готовить — она плохая хозяйка. В беседе с ФАН психолог Ксения Ульянова поделилась размышлениями на этот счет.

- Многие продолжают готовить дома и делают это с удовольствием, особенно если женщина — домохозяйка, у нее больше на это свободного времени. Иначе обстоят дела, если речь идет о работающей паре: они оба заняты, поэтому часто выбирают более простой способ — заказ готовой еды, чтобы освободить себя от рутины и оставить больше свободного времени, — отмечает Ксения Ульянова.

По словам специалиста, многое зависит от традиций в семье. Если мама брала на себя все обязанности по дому, то дочь, скорее всего, поступит также.

- К примеру, в семье молодого человека мама готовила. Для него эта модель привычна. А у второй половины было все иначе. На этой почве могут возникнуть сложности, здесь нужно договориться. Принципиально важны, к примеру, домашние ужины или выпечка по выходным. Это будет неким ритуалом, который подчеркнет семейный уют и заботу, — говорит психолог.

По словам психолога, здесь важно идти на компромиссы. В паре оба человека должны слышать друг друга и не ломать себя.

— Что-то можно делегировать: ту же готовку, если позволяют финансы. Если финансы не позволяют, находить для себя, в своем расписании время, чтобы, к примеру, готовить на несколько дней, либо готовить такие блюда, которые не требуют длительной готовки, — заключила психолог.