18 октября известному российскому актеру Сергею Безрукову исполняется 48 лет. В честь дня рождения талантливого артиста ФАН собрал подборку неочевидных ролей Безрукова. А вы смотрели эти фильмы? Если нет, рекомендуем к просмотру на выходных.

Иешуа Га-Ноцри в сериале «Мастер и Маргарита» (2005)

В одной из лучших экранизаций романа Михаила Булгакова актер исполнил роль бродячего философа Иешуа. Ради этой роли Сергей отказался от нескольких проектов и соблюдал пост. Кстати, а вы знали, что Безруков также озвучил главного героя — Мастера?

Генерал Каппель из «Адмирала» (2008)

К роли генерала Владимира Каппеля без подготовки не обошлось. Актер изучил исторические книги и множество фактов из биографии военачальника.

Съемки были сложными: актеру пришлось скакать на коне при морозе минус 34 градуса, нырять в ледяную воду и отыгрывать важную сцену при пятидесятиградусной жаре. Актер не раз признавался, что гордится этой ролью.

Рецидивист Сумрак из «Каникул строгого режима» (2009)

Этот фильм точно оценят любители советских комедий. По сюжету, вор-рецидивист вместе с приятелем сбегают из колонии и оказываются в пионерском лагере, где им предстоит стать пионервожатыми. Картина также порадует фанатов культового сериала «Бригада», ведь здесь Сергей Безруков вновь встретится со своим коллегой Дмитрием Дюжевым.

Футбольный вратарь Раневич из «Матча» (2012)

Одна из безусловно ярких ролей Безрукова — работа в драме о легендарном «матче смерти» 1942 года между футболистами киевского «Динамо» и сборной зенитчиков Люфтваффе в оккупированном Киеве. Актеру в проекте достался образ вратаря Николая Раневича, отважного и очаровательного спортсмена, который был готов сохранить честь ценой собственной жизни.

Гениальный танцор в «После тебя» (2016)

В психологической драме Анны Матисон, второй супруги актера, мы видим совсем другого, нового Безрукова. Как ни удивительно, но «После тебя» стала первой картиной, сценарий которой был написан специально под Сергея Безрукова. Матисон хотела использовать пластику актера и его умение слышать музыку.