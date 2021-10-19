В киностудии «Союзмультфильм» рассказали о перезапуске культового советского мультсериала «Ну, погоди!». Волка в ремейке озвучит Гарик Харламов, а Зайца Дмитрий Хрусталев. Также в фильме появятся новые персонажи — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Саундтрек для мультсериала записал Иван Дорн.

Актер театра и кино Геннадий Хазанов принимал участие в озвучке первых серий «Ну, погоди!». Он рассказал ФАН, как относится к перезапуску проекта.

— Перезапуск советских мультфильмов я поддерживаю. А кто будет озвучивать главных героев — пусть решают те, кто занимается этим проектом. Я считаю так — [Анатолий] Папанов это делал идеально (Анатолий Папанов озвучивал Волка в «Ну, погоди!». — Прим. ФАН). Я думаю, что те, кто решил перезапускать проект, надеются на успех, — рассказал Хазанов.

Ранее стало известно, что мультсериал «Маша и Медведь» занял первое место в мировом рейтинге детского контента, опередив «Свинку Пеппу» и «Щенячий патруль».