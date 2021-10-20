Певица Наталья Штурм назвала стыдным предложение Розы Сябитовой наградить вернувшихся из космоса Юлию Пересильд и Клима Шипенко, сообщает ФАН. По словам Натальи, имена кинематографистов уже и так сохранятся в истории, поэтому государственные награды излишни.

— Предположим, награда у нее [Юлии Пересильд] теперь есть: она вписала свое имя в историю. Насколько я знаю, это монетизированный проект. Так что предложение Розы Сабитовой о государственной награде из категории «ура, патриотизм» выглядит стыдно, — считает артистка.

Певица призналась, что восхищена бесстрашием съемочной группы, сама Штурм на такой поступок не решилась бы.

— Если бы я не читала мнение окружающих, я бы только восхищалась отвагой Пересильд. Она мне нравится и как актриса, и как мужественная женщина. Мне, правда, не предлагали, но я бы ни за что не полетела. Даже аттракционы вызывают у меня ужас и отвращение. Мне физически плохо, когда трясет, болтает, мотает, несусветная скорость и полная неизвестность впереди. Физический дискомфорт — это главное препятствие к подвигу. Если верить официальным источникам, совершенно здоровая средних лет актриса стала космонавтом. Молодец, браво! — говорит певица.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова предложила наградить Юлию Пересильд и Клима Шипенко государственными наградами.