Граффити, посвященное певцу Игорю Талькову в Петербурге может исчезнуть. Актер театра и кино Никита Джигурда рассказал ФАН, что обратился к депутату Госдумы Виталию Милонову с просьбой помочь сохранить изображение в память о талантливом артисте.

— Больше недели назад я созвонился с Виталием Милоновым и попросил его помочь в этой ситуации, поскольку он депутат Государственной думы, общественный деятель. Он может на своем уровне получить официальное разрешение на то, чтобы граффити русского гения осталось нетронутым, — рассказал Джигурда.

По словам актера, депутат не оставил его просьбу без внимания и уже активно занимается этим делом.

— Это вообще нонсенс: Игоря Талькова убили 30 лет назад, а в стране нет ни одного музея, памятника человеку, которого любили и любят миллионы людей. Высоцкого — есть. Цоя — есть. Талькова — нет. Виталий Милонов пообещал мне, что сделает все возможное, чтобы официально получить разрешение на то, чтобы граффити в Питере было и его не закрасили. Вчера вечером я написал СМС Виталию и получил ответ, что он помнит, давно занимается этим делом и ждет ответа, — подытожил исполнитель песен.