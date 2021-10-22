На съемках фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином в главной роли погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер картины доставлен в больницу с повреждением ключицы. Сообщается, что в одной из сцен огнестрельное оружие в руках Болдуина выстрелило, пуля разорвалась и задела находившихся рядом людей. Режиссер Владимир Бортко прокомментировал несчастный случай и рассказал, что ему тоже пришлось столкнуться с неисправностью оружия на съемках. Об этом сообщает ФАН.

Бортко считает, что в случившемся виноваты специалисты, отвечающие за оружие.

— На площадке всегда присутствуют специалисты, отвечающие как за оружие, так и за технику безопасности. Если бы они качественно делали свою работу, то все было бы хорошо, — высказал свою позицию Бортко.

Режиссер рассказал, как в 1991 году во время производства фильма «Афганский излом» у актера Микеле Плачидо заклинил автомат.

- Он вбегает в кишлак, нажимает на крючок, а автомат не стреляет. И так было три раза. Ощущения не из приятных… — делится опытом Бортко.

Причина неисправности оружия на съемках фильма «Ржавчина» устанавливается. Основные версии — человеческий фактор и поломка реквизита.