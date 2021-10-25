Каждая пара на разных этапах отношений сталкивается с затуханием чувств. Период ухаживаний уже закончился и партнеры столкнулись с реальностью. Правда, отчаиваться не стоит, важно вовремя начать работу над отношениями. Врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН рассказал, как партнерам вернуть интерес друг к другу.

— Не будем забывать биологию. С точки зрения реализации репродуктивного потенциала взаимное повышенное половое влечение обычно проявляется в самом начале отношений и служит миссии размножения. Затем по умолчанию накал страстей несколько снижается, поскольку на втором этапе важна уже дружба, необходимая для взращивания потомства, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что со временем в паре становится больше разговоров на бытовые темы. Чтобы поддерживать гармонию в паре, важно знать об интересах партнера и стараться лучше узнавать друг друга каждый день.

— Если ранее [вы] обсуждали, в какой ресторан интереснее пойти, то позже уже обсуждается, кто виноват в двойках ребенка в школе по математике или какую плитку класть в туалете. Но все же говорить о том, что у всех со временем катастрофически снижается сексуальное влечение, я бы не стал. В тех парах, в которых сформировалась хорошая дружба и договороспособность, взаимное уважение, искреннее желание узнавать друг друга и ухаживать за отношениями, интимные отношения могут быть даже в чем-то лучше, чем в самом начале, — уверен Кульгавчук.

Даже если в отношениях не все гладко, Евгений рекомендует не начинать разговор с упреков. В отношениях важнее всего компромиссы.

— Есть хорошая пословица, которую некоторые забывают: «Насильно мил не будешь». Поэтому, конечно, нельзя начинать с упреков, обвинений. В этих вопросах лучше начинать не с кнута, а с пряника. А если уж хочется покритиковать, то [нужно] начать с себя. Можно вспомнить, как партнер ранее предлагал, к примеру, проводить вечер без телефонов, а ваши социальные сети ранее были ближе, чем партнер, — поделился Кульгавчук.

Если решение само не нашлось, то следует обратиться к специалисту. Для начала работу может начать кто-то один, а грамотный сексолог поможет включить партнера в терапию.

— Если же самостоятельно не получается, стоит не тянуть, а обращаться за помощью к врачам-сексологам. Иногда можно начинать и без привлечения партнера. Опытный врач поможет подсказать правильные шаги, в том числе, как привлечь партнера в терапию, — объяснил эксперт.