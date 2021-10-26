Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро и ее 9-летний сын стали гражданами России. ФАН собрал топ-10 известных иностранцев с паспортом РФ.
Ан Хен Су (Виктор Ан)
Спортсмен из Южной Кореи стал гражданином России и даже получил новое имя ради зимней Олимпиады в Сочи. В 2010 году из-за травмы конькобежца исключили из национальной олимпийской сборной. На Олимпиаде в Сочи Виктор завоевал три золотые медали и получил звание самого титулованного спортсмена шорт-трека.
Жерар Депардье
В 2013 году актер Жерар Депардье удивил российских поклонников, став гражданином РФ. Говорят, вместе с российским паспортом он получил квартиры в Грозном и Саранске.
Фабио Мастранджело
В 2000 году пианист и дирижер Фабио Мастранджело побывал в России, а спустя десять лет, в 2011 году получил российское гражданство.
Рой Джонс-младший
Американский боксер Рой Джонс-младший, известный в том числе и своей ролью в фильме «Матрица. Перезагрузка», где сыграл капитана Балларда, часто заявлял, что любит российское общество так же, как оно его. Именно эти взаимные чувства способствовали тому, что в 2015 году боксеру вручили паспорт гражданина России.
Теодор Курентзис
Музыкант из Греции Теодор Курентзис учился в нашей стране в 90-х годах, а уже через двадцать лет, в 2014 году получил официальное гражданство.
Стивен Сигал
К звездному составу иностранцев, получивших гражданство РФ в 2016 году присоединился американский актер Стивен Сигал. О своей любви к России Стивен говорил не раз, указ о присвоении гражданства подписал лично президент Владимир Путин.
Марио Фернандес
Бразильский футболист Марио Фернандес несколько лет жил в Москве, прежде чем получил наше гражданство. Официально он стал гражданином РФ в 2016 году.
Шейн Перкинс
Австралийский велогонщик, чемпион мира по велоспорту и бронзовый призер Олимпиады 2012 года Шейн Паркинс впервые о желании стать гражданином России написал на своей странице в Facebook в начале 2017 года. Спустя полгода мечта стала реальностью, в августе ему предоставили российское гражданство.
Джефф Монсон
Боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон стал россиянином в мае 2018 года. После получения гражданства он поделился с поклонниками, что счастлив получить паспорт РФ.