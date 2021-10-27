Медиагруппа «Патриот» и издание «Друг для друга» стали партнерами

Медиагруппа «Патриот» и курское издание «Друг для друга» объявили о начале сотрудничества.

Газета «Друг для друга» и сайт dddkursk.ru (сетевое СМИ «Друг для друга Курск Онлайн») на протяжении многих лет являются лидерами в сфере печатных и электронных СМИ Курской области.

«География нашего профессионального сотрудничества продолжает расширяться, мы работаем с региональными партнерами в целях поддержания высокого уровня журналистики в стране и обеспечения позитивного информационного пространства. Уверен, что наше сотрудничество с изданием „Друг для друга“ будет плодотворным и продолжительным», — заявил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«С нами события ярче!» — один из девизов работы издания «Друг для друга». Журналисты стараются ежедневно и почти круглосуточно делиться оперативной свежей, а главное интересной информацией о том, что происходит в регионе, стране и мире.