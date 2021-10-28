«Он был родоначальником сериального движения в России»: актер Сергей Селин простился со знаменитым кинорежиссером



24 октября в возрасте 72 лет ушел из жизни режиссер Александр Рогожкин. На его похороны на Богословском кладбище, откуда ведет прямую трансляцию ФАН, пришел актер Сергей Селин.

Селин вспомнил приятные моменты, когда вместе с режиссером работал над кинопроектами. И признался, что очень уважал постановщика. Особенно никогда не забудет, как Рогожкин переживал из-за неспособности актеров повторить написанный им текст.

— Он волновался очень, не понимал, почему мы не можем его произнести. А я потом понял. Я сказал: «Александр Владимирович, не волнуйтесь, мы просто таким языком уже не говорим, к сожалению». Это был красивый русский язык. Большое спасибо вам! Вы много для нас сделали, — заявил Сергей Селин на похоронах артиста.

Он назвал режиссера родоначальником сериального движения в России. По его словам, кинематографист прекрасно видел и знал картину, понимал, что будет у героев впереди.