Осенью многие люди сталкиваются с апатией и упадком сил, именно в это время года нам чаще хочется сладкого и жирного. Результатом переедания становятся лишние килограммы, отеки и плохое настроение. Врач-диетолог Александра Ноев рассказала ФАН, как не набрать лишние килограммы с наступлением осени.

— Осенью как никогда важно соблюдать режим сна и отдыха, чтобы не усугубить сезонное падение иммунитета. Крайне важно высыпаться каждый день. Полуночники, игнорирующие это важное правило, всегда имеют серьезные проблемы со здоровьем. Они съедают гораздо больше углеводной и жирной пищи. Следствие — лишний вес, — объяснила она.

После пробуждения важно выпить стакан теплой воды, чтобы запустить правильные пищеварительные процессы. На завтрак стоит выбирать полезные каши, сырники, запеканки и яйца. Главное — разнообразие, есть овсянку каждый день не стоит.

Заранее позаботьтесь о перекусе на работе, чтобы не соблазниться на чай с конфетами и печеньем перед обедом. Кстати, важно помнить о «жидких калориях», любимый капучино с сиропом на ежедневной основе может негативно отразиться на фигуре и состоянии здоровья.

— Прихватите с собой на работу полезную еду — цельнозерновые хлебцы с авокадо, овощами, моцареллой, рыбкой, курагу, чернослив, сушеные несоленые орехи, яблоко, персик, морковку, стебли сельдерея, печеную тыкву или свеклу, можно протеиновые печенья и батончики, — рекомендовала специалист.

С наступлением холодов стоит чаще есть супы и горячую пищу, советует диетолог. Также стоит добавлять в рацион не менее 600 граммов овощей в день.

— Осенью супы человеку особенно необходимы. Они улучшают терморегуляцию, насыщают организм и поднимают настроение. Суп и салат, заправленный растительным маслом холодного отжима, — то, что доктор прописал. Если вы готовите дома, постарайтесь не класть картофель в супы и гарниры. Замените его на стебли сельдерея и плоды фенхеля. Также не сочетайте хлеб с мясом, это сочетание утяжеляет переваривание, вызывает диспепсию, вздутие живота и сонливость посреди рабочего дня, — предостерегла Ноев.

Сладости лучше заменить фруктами, но и с ними лучше не перебарщивать. Также для здорового тела и хорошего настроения необходима физическая активность. Чаще ходите пешком и поднимайтесь в офис по лестнице. Если не любите спорт — выбирайте долгие прогулки. Кстати, уборка дома — тоже хорошая нагрузка.

— Когда нестерпимо захочется сладкого, есть отличный выход — сезонные фрукты и ягоды. Помните, 30 гр чистой фруктозы — в среднем 300 гр яблок или 350 гр мякоти арбуза — это максимальная суточная норма для вашего здоровья и поддержания веса. Сухофрукты оставьте для зимы, когда сезонных фруктов и овощей почти не останется, — пояснила диетолог.