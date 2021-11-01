Информационный портал «Провинция.ру» и медиагруппа «Патриот» объявили о начале сотрудничества. Издательский дом «Провинция» — это региональная сеть еженедельных газет для всей семьи.

— Сегодня мы с радостью объявляем о начале сотрудничества с нашим новым партнёром, изданием «Провинция.ру», которое занимается освещением не только федеральной повестки, но также рассказывает о жизни наших сограждан, об их успехах и проблемах, — заявил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Провинция.ру рассказывает о жизни россиян от Пскова до Хабаровска. На сайте можно найти консультации юристов и психологов, полезные советы по домоводству, статьи о здоровье и, конечно же, новости.

- Мы с радостью начинаем сотрудничество с нашими новыми информационными партнерами из федеральной медиагруппы «Патриот» и надеемся, что оно окажется плодотворным для обоюдного развития, — заявила главный редактор российского информационного портала Провинция.ру Юлия Бурганова.