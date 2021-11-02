Детский психолог Наталья Наумова рассказала, как родителям переключить внимание ребенка с гаджетов, особенно актуален этот вопрос во время локдауна. В беседе с ФАН психолог отметила, как важно не только найти занятие для ребенка, но и провести время вместе.

— Все эти нерабочие дни нужно использовать с пользой. Есть возможность выстроить с детьми доверительные отношения, подружиться и лучше друг друга узнать. Очень важно поговорить об истории семьи, посмотреть фотографии, вспомнить моменты из детства, — рассказала Наталья.

Специалист посоветовала уделить больше внимания совместному творчеству. Устройте с детьми конкурс рисунков или проведите квест с призами. По вечерам можно вместе читать книги или устроить кулинарный мастер-класс, приобщив детей к домашним делам.

— Сближают родных также мастер-классы, например, кулинарные. Можно вернуться к совместному чтению книг — читать по очереди, а затем всем вместе обсуждать персонажей. Взрослые часто жалуются на конфликтные ситуации в семье, теперь, когда нет спешки, можно их разобрать, обращая внимание на свои чувства, не обвинять друг друга, а спокойно разговаривать, — добавила психолог.

Также Наталья посоветовала парам обсудить все недопонимания, это поспособствует сближению и благоприятной атмосфере в семье.