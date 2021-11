Финансист, генеральный директор «Перамо Инвест» Ольга Мещерякова в беседе с ФАН рассказала, как сохранить сбережения в период растущей мировой инфляции и куда лучше вложить деньги. В ближайшие месяцы на подъеме будут бумаги банков и страховых компаний США, а также Facebook, Amazon, Netflix и Google. Также стоит обратить внимание на сферы кибербезопасности, альтернативных источников энергии и облачные технологии.

— Акции российских «голубых фишек» мы рекомендуем покупать после коррекции. «Газпром» будет интересен на уровне 300−310 рублей за акцию, «Лукойл» — 6150−6470 рублей за акцию и «Роснефть» — 540−560 рублей. Бумаги ВТБ рекомендуем покупать с прицелом на год, потенциал роста — 40−60%, — пояснила Ольга.

Она заметила, что услуги специалистов по кибербезопасности будут востребованы еще долго — пока угроза киберпиратства не исчезнет совсем на фоне развития технологий.

— Советуем обратить внимание на акции Palo Alto Networks (PANW) — «Пальто», как называют компанию в России. К 2021 ее выручка увеличилась более чем в 1000 раз по сравнению с первыми годами работы и превысила 4 миллиарда долларов. За девять лет после IPO рост PANW лишь однажды опустился ниже 20%. Сегодня «Пальто» — крупнейший в мире вендор сетевой безопасности с 85 тысячами клиентов, ожидаемый рост в 2022 году — 24−25%, — добавила Ольга Мещерякова.



Другие интересные компании сектора, по ее мнению: Accenture plc (ACN), Okta, Inc (OKTA), Zscaler, Inc (ZS), Tenable Holdings, Inc (TENB), Fortinet, Inc (FTNT).

Энергетический кризис

«Глобальный энергетический кризис снова привлек внимание к ядерной энергетике как к надежной и эффективной альтернативе эфемерной зеленой энергии или дорогой газовой и угольной генерации. Многие страны намекают, что готовятся к перезапуску своих АЭС. На этом фоне снижение запасов урана во время пандемии привело к рекордному росту цен в сентябре — до самого высокого уровня с 2012 года — 50 долларов за фунт», — добавила Ольга Мещерякова.

Она обратила внимание, что «Казатомпром» (KAP LI), ведущий мировой производитель урана, стал инвестором фонда физического урана ANU Energy OEIC Ltd. с долей в 48,5%. Фонд планирует хранение физического урана в качестве долгосрочных инвестиций.

«Различные инвестидеи, которые могут принести большие дивиденды, возникают регулярно. Но не все они „выстреливают“. Понять, какие бумаги действительно перспективны, а в какие вкладываться слишком рискованно, помогут профессиональные финансовые управляющие. Кроме того, большой опыт позволяет им находить „темных лошадок“ с высокими шансами на победу в забеге», — заключила Ольга Мещерякова.

