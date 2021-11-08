Впервые за 40 лет легендарная группа ABBA выпустила альбом Voyage, куда вошли 10 песен. Поклонники с нетерпением ждут выступлений группы. Виртуальный концерт состоится весной в Олимпийском парке Лондона.

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший в комментарии ФАН оценил новый альбом группы ABBA. Он отметил, что песни вызывают чувство ностальгии.

- Я слышал пару вещей, которые были в Сети. Это звучит очень приятно и очень хорошо, где-то ностальгически. Конечно, у людей более старшего поколения это вызовет чувство ностальгии, — говорит композитор.

Пресняков-старший считает, что шведскому коллективу будет трудно конкурировать с популярными сегодня артистами, поэтому о возвращении группы говорить не приходится.

— Мне кажется, повторить былой успех — это весьма сложно нынче. Сейчас наступили новые времена. Такие, где все меньше и меньше, скажем так, ветеранские проекты могут выстреливать. Молодежь сейчас совсем другая. Сейчас наступило время, когда мастерство, профессионализм, талант музыкальный не особо важны. Мы же сами видим разного рода звезд, для них важно, чтобы их что-то отличало друг от друга, но это не профессионализм, — заключил заслуженный артист РФ.