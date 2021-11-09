В России состоялась премьера фильма-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина «16-й». Картина повествует о президентских выборах США 2016 года. Актер Виктор Бычков, которого многие помнят по роли егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной рыбалки», рассказал ФАН о своем герое.

— Меня попросили поучаствовать, написали сценарий. Изначально он был не таким, не совсем меня устраивал. Я не сразу согласился, но потом он (сценарий. — Прим. ФАН) был передуман и переписан, — говорит актер.

В фильме-исповеди Евгения Пригожина Бычков сыграл роль бездомного с тяжелой судьбой.

— Я думаю, фильм больше для молодежи. Главное — чтобы им понравился. Главное — чтобы были заложены хорошие вещи. Я играл все-таки веру, правду, то, что стоит жить, что наши мечты могут сбыться, даже в такой форме, — рассказал актер.