Блогер Леся Рябцева поделилась впечатлениями от просмотра фильма «16-й», который рассказывает о победе Дональда Трампа в американских президентских выборах 2016 года. В ходе событий Россию обвинили во влиянии на исход голосования, но все предположения были опровергнуты в суде. Новый фильм — красивая точка в этой истории.

- Евгений Пригожин и его команда выпустили фильм-карикатуру о самих себе и «глупых американцах», в котором правды больше, чем в любой другой «пропагандистской комедии». Но поймешь ты это, только если знаешь всю подноготную. Респект Пригожину за самоиронию. Боюсь, американцы в ней все же не поймут, — написала она.

После выборов 2016 года в США была развернута пропагандистская кампания, в которой утверждалось, что команде Трампа якобы «помогала» Россия, однако никаких доказательств представлено не было.

— Победа Дональда Трампа удивила весь мир. И лишь немногие знали, почему исход выборов не мог быть иным, — говорится в анонсе картины, которая уже доступна на YouTube. — Надоело молчать, скрывать, лгать, притворяться, что всего этого не было. Было. Но совсем не так, как об этом рассказывают. Правда настолько невероятна, что в нее невозможно поверить. Но она стоит того, чтобы о ней узнали.