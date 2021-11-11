Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности предложил регулировать заимствование иностранных слов в русском языке. Выражения, используемые в публичном пространстве, должны свободно переводиться на русский язык. Патриарх также считает, что учителя не должны использовать сленг при общении с учениками, сообщает ФАН.

— Это серьезный вопрос к специалистам-филологам. Полагаю, было бы уместно совместно выработать если не правовой, то хотя бы некий общественный механизм регулирования этой проблемы, чтобы исправлять ситуацию там, где это возможно, — заявил патриарх.

По мнению патриарха, новый механизм должен регулировать использование иностранных слов не только во время официальных мероприятий в СМИ, литературе и при общении.