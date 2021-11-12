8 ноября состоялась премьера фильма-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина «16-й». Сценарист Сергей Надеин поделился впечатлениями от просмотра картины с ФАН.

— Фильмы с юмором — это всегда хорошо, тем более все устали от политики, а эта картина может внести небольшое разнообразие. Когда в фильме серьезные моменты обсуждаются с юмором, — это помогает снимать «замыленность» и напряженность в обществе, — поделился мнением о фильме сценарист Надеин.

Фильм рассказывает о выборах президента США в 2016 году. Для аудитории картина стала большой неожиданностью и уже за несколько дней набрала многочисленные отзывы. Фильм «16-й» уже доступен во всех онлайн-кинотеатрах.