За время существования медиагруппы «Патриот» 525 региональных групп социальной сети «ВКонтакте» дали оперативные новости изданиям «Патриота» и его партнерам — это видео, снятые непосредственными очевидцами, проблемы социального характера, которые пользователи могут написать от первого лица, пользуясь возможностями платформы «ВКонтакте».

В свою очередь и наши издания становятся предметом внимания подписчиков: актуальные материалы попадают в репосты групп, где с ними знакомится миллионная аудитория крупнейшей социальной сети России, рост которой только продолжается — ну, а «Патриот» теперь в сумме со 115 членами и партнёрами медиагруппы насчитывает 640 площадок.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к сотрудничеству СМИ и новые паблики социальных сетей — становитесь партнером медиагруппы и вливайтесь в единое информационное пространство!

1 октября 2019 года «Федеральное агентство новостей» и информационные агентства «Народные новости», «Экономика Сегодня» и «Политика Сегодня» объявили о создании медиагруппы «Патриот» — на данный момент в медиагруппу входит 115 изданий регионального и федерального уровней, телевизионные и электронные ИА и др. Полный список можно увидеть в разделе «Медиапартнеры».