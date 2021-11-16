Медиагруппа «Патриот» усиливает своё влияние свое влияние на информационном рынке. В партнерскую сеть вошли уже 117 СМИ из 47 регионов и более чем 500 региональных пабликов в социальной сети «Вконтакте».

Как отмечает глава медиагруппы «Патриот» Александр Христофоров, выстроенное взаимодействие позволяет получать максимальное количество новостей из самых отдалённых уголков страны. Причём, максимально оперативно.

— При этом медиагруппа не планирует останавливать своё расширение. Идеальный вариант дальнейшего развития — это объединение под эгидой медиагруппы патриотических СМИ из всех регионов нашей страны и включение в состав медиагруппы городских пабликов из каждого города России, — говорит директор медиагруппы Александров Христофоров.

Добиваться главной цели: создание благоприятного информационного пространства в России и противостояние фейкам.

Все СМИ, входящие в медиагруппу «Патриот» ежедневно обеспечивают качественными и оперативными новостями жителей 47 регионов России. География партнерской сети охватывает страну от Калининграда до Владивостока. Налаженное взаимодействие позволяет оперативно обмениваться новостями и формировать полноценную информационную картину дня.

Большая сеть региональных групп в социальной сети позволяет расширять аудиторию читателей медиагруппы и доводить самую интересную и важную информацию до аудиториии максимально удобными средствами.

— Актуальные материалы попадают в репосты групп, где с ними знакомится миллионная аудитория крупнейшей социальной сети России, рост которой только продолжается — ну, а «Патриот» теперь в сумме со 117 членами и партнёрами медиагруппы насчитывает 640 площадок, — говорит глава медиагруппы Александр Христофоров.

Напомним, 1 октября 2019 года «Федеральное агентство новостей» и информационные агентства «Народные новости», «Экономика Сегодня» и «Политика Сегодня» объявили о создании медиагруппы «Патриот» — на данный момент в медиагруппу входит 117 изданий регионального и федерального уровней, телевизионные и электронные ИА и др. Полный список можно увидеть в разделе «Медиапартнеры».