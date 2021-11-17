Российский актер и постановщик трюков Сергей Воробьев считает, что в кино обязательно должен быть юмор. Он поделился с ФАН, что фильм о президентских выборах США «16-й» снят с юмором и уже был по достоинству оценен зрителями.

— Юмор всегда нужен. Если его не будет, то все будут серьезными и все события в жизни будут казаться более грустными. В кино юмор в первую очередь должен присутствовать. В любом случае, задумка интересная. Больше нужно снимать фильмов на реальных событиях, в которых будет юмор и хорошие человеческие отношения, — прокомментировал Сергей Воробьев.

Фильм уже доступен к просмотру во всех онлайн-кинотеатрах страны.