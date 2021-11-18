8 ноября состоялась общероссийская премьера фильма-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина «16-й». Многие зрители отметили, что фильм получился смешным и злободневным. Автор сценария картины Александр Иванов рассказал ФАН о съемках и выразил благодарностей всей команде, работавшей над фильмом.

— Актерский состав прекрасен. Я благодарен всей команде фильма за то, с каким энтузиазмом, с какой скрупулезностью они оживляли наш с Марией Ошмянской (второй сценарист проекта. — Прим. ФАН) сценарий. Это какая-то магия — процесс превращения текста в нечто материальное, и я воспринимал всех на площадке именно так, как слаженную команду профессиональных волшебников, — подчеркнул Иванов.

С 11 ноября фильм можно посмотреть во всех онлайн-кинотеатрах страны. Критики назвали фильм актуальным и на сегодняшний день.

— С того момента, как социальная активность людей переместилась в интернет, мы все оказались в совершенно новом мире. Информация поступает из множества источников и мгновенно распространяется. Содержание ее почти невозможно контролировать. С одной стороны, интернет — это идеальное место для пропаганды. Но есть и обратная сторона медали. Практически любой человек, даже маленький ребенок, может превратиться в средство массовой информации, а личный шуточный ролик может изменить историю целой страны на другом конце планеты, — объяснил сценарист.