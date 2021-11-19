Уже на следующей неделе в Большом зале Филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоится премьера литературно-музыкального концерта «Час пробил». Произведение рассказывает о судьбах легендарных композиторов Николая Римского-Корсакова и Игоря Стравинского и истории создания «Погребальной песни», которая считалась утраченной. Авторы концерта рассказали ФАН о работе над проектом в преддверии премьеры.

- Конечно, у тех произведений, которые мы выбрали, изначально не может быть функции аккомпанемента. Мы прекрасно понимали, что музыка Римского-Корсакова, Чайковского, Лядова, Глазунова будет создавать свои акценты. Она будет создавать свой образ. В какие-то моменты, как сообщающиеся сосуды, вдруг музыка становится персонажем этой новеллы, выходит на передний план и начинает отвечать по-своему на некоторые вопросы, — считает дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков.

В Доме журналиста, где состоялась пресс-конференция, сейчас проходит выставка продюсера проекта Виолетты Пригожиной «Поэзия серебряного века в красках». Кроме того, фондом и галереей «Краски жизни» был организован конкурс эскизов к новелле «Час пробил». Работа победителя была впервые представлена журналистам.

— Мы объявили конкурс эскизов. Их поступило довольно много. У нас было ответственное жюри из художников, принимал участие и автор новеллы. Мы выбрали этот эскиз. Нам он очень понравился, потому что здесь отражено все, что есть в новелле. Это и работница архива, которая разбирает папки. И где-то вдали Стравинский, даже портрет Римского-Корсакова на стене, — объявляет итоги конкурса художница.

На сцене актеры будут не изображать персонажей, а читать оригинальный текст новеллы.

— Работа с текстом — это немного другой жанр, хоть он и подразумевает актерское включение. Но в первую очередь, это слово. Это некий акт, когда доносят без особых эмоций и жестов, как мы привыкли выражать на сцене. Через слово донести чувство, чтобы только словом воздействовать на зрителя, — рассказывает о проделанной работе актриса Анна Мигицко.

Премьера уникального представления «Час пробил» состоится 24 ноября.