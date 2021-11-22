Актриса театра и кино Светлана Немоляева в беседе с ФАН призналась, что смерть актрисы Нины Руслановой стала для всех неожиданностью. По словам артистки, о тяжелой болезни Нины Ивановны знали многие, но никто не мог представить такого скорого ухода. Светлана Немоляева о смерти коллеги узнала по телефону.

- Она была, конечно, уникальной актрисой. Очень индивидуальная, очень интересная. Я ее первый раз увидела в молодости на «Коротких встречах» Киры Муратовой, потрясающего режиссера. Я всегда восхищалась Руслановой. Она ведь была очень необыкновенная актриса. Все ее работы были событием. Потрясающая работа, например, в фильме «Мой друг Иван Лапшин». Вообще, у нее все работы яркие и запоминающиеся, это факт, что и говорить. Конечно, ее смерть — это потеря. Грустно очень, ведь уходит целое поколение великих актеров… Никого не остается из нашей гвардии, — с горечью подвела итог беседы Немоляева.

Нина Русланова ушла из жизни 21 ноября после продолжительной болезни. В театре имени Евгения Вахтангова она прослужила 15 лет. Актриса снялась в нескольких сотнях фильмов, которые знают и любят ее поклонники по всей стране. В 1998 году Нине Руслановой было присвоено звание народной артистки России.