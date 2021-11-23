Во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» сценарист популярного сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Кивинов (настоящее имя Андрей Пименов) рассказал о съемках самого продолжительного телесериала. Немногие знают, что проект удостоен пяти премий «ТЭФИ». Супруга Кивинова Виктория Шервуд рассказала, что на писательскую деятельность мужа во многом повлияла его работа в Кировском РУВД Санкт-Петербурга, сообщает ФАН.

— Андрей прошел весь путь оперской, раскрыл массу резонансных преступлений. Умеет о страшных вещах писать с юмором, — объяснила она.

Сам писатель признался, что съемки сериала проводились в реальных кабинетах. Первый сезон можно назвать документальным фильмом.

— Все съемки проходили в реальной атмосфере, в реальных кабинетах, потому что не было денег. Это подкупало зрителей, — объяснил он популярность проекта.

Сериал, насчитывающий 16 сезонов, выходил на экраны с 1998 по 2019 год. Первые серии были сняты в 1995 году. В октябре этого года председатель Следственного комитета Р Ф Александр Бастрыкин наградил медалями звезд «Улиц разбитых фонарей» Александра Половцева и Анастасию Мельникову.