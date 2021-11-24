Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что от малоподвижного образа жизни у многих людей появляются внутренние жировые отложения. Утренняя зарядка неспособна устранить несовершенства фигуры в этом случае. С лишним весом также могут быть связаны стресс, сидячая работа, особенно удаленная, и недосып. В беседе с ФАН эксперт дала несколько рекомендаций по борьбе с жировыми отложениями.

— Живот обычно появляется у мужчин с возрастом. Подобные проблемы бывают и у женщин, это чаще всего связано с гормональными изменениями. Отложение висцерального жира — своего рода защита организма. Меньше вырабатывается тестостерона или эстрогена — увеличивается объем талии, растет живот. Эти отложения опасны, потому что сам жир работает как эндокринная ткань, он продуцирует ряд гормонов. Спасение — в режиме, движении и питании, — сказала доктор.

Помогут бег, скандинавская ходьба и плавание. Кислород, по словам специалиста, во время этих процедур будет усиленно сжигать жир.

— Продукты для человека, который хочет убрать живот, показаны с низким гликемическим индексом, они не должны допускать резкое повышение уровня глюкозы в крови, в противном случае в организме выработается инсулин, который произведет немного гликогена, а остальные вещества, поступившие с пищей, превратит в жир на талии. В первую очередь исключаем все сладкое! Шипучие напитки особо опасны, они содержат сахар и ускорители. Отказаться следует и от пива, крепкого алкоголя, изделий из белой муки без клетчатки, трансжиров, — добавила медик.

Особое внимание стоит уделить режиму сна. Лечь лучше до 23:00, тогда сон пойдет на пользу и за ночь вы действительно успеете восстановиться.

— Обратите внимание на сон. Мелатонин, гормон сна, вырабатывается с 23:00 до 04:00. Это мощный антиоксидант. Он производит серотонин, который дает радость, и соматотропный гормон, отвечающий за похудение. Тот, кто недосыпает, подрывает свое здоровье, теряет либо набирает вес, — предупредила врач-диетолог.

Также стоит меньше нервничать и чаще бывать на свежем воздухе, больше потреблять витамин Д, который содержится в жирной рыбе, особенно печени трески.

— Старайтесь есть свежие овощи, заменив соль на ароматные специи, а также приучить себя к разумным двигательным нагрузкам, они станут приносить удовольствие и заменят наслаждение от еды. Не забывайте пить воду: в сутки из расчета не менее 30 мл на килограмм веса. Принимать воду надо не залпом, а небольшими порциями на протяжении дня, это улучшает метаболизм, — сказала врач.

Эксперт посоветовала тем, кто хочет уменьшить объем своего живота, есть морепродукты и мясо утки, так как в них содержится необходимый для этого хром.